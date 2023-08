Serviços de manutenção alteram atendimento da Linha 8-Diamante nesta terça (08) e quarta-feira (09)

Intervenções na via acontecem fora dos horários de maior movimento



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade, concessionária operadora de linhas de trem em São Paulo, informou que nesta terça-feira, 08 e quarta-feira, 09 de agosto de 2023, a Linha 8-Diamante terá alterações na operação em determinados horários.



Segundo a empresa, nestes dois dias das 9h30 às 15h30, os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda em razão de serviços de manutenção programada.



Entre as melhorias realizadas estão as trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização.



Fora deste período o atendimento será normal, seguindo os intervalos programados.



Willian Moreira para o Diário do Transporte