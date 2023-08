Radial Mais Transporte comemora 50 anos e estima frota de 120 novos ônibus até 2024

Empresa atende região do Alto do Tietê e municípios de Suzano e Poá

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Radial Mais Transporte, empresa de transporte com atuação na região do Alto do Tietê e nas cidades de Suzano e Poá, celebrou seu aniversário de 50 anos no último domingo, 06 de agosto de 2023.

A companhia carrega o slogan “Mais Inovação, Mais Mobilidade, Mais Sustentabilidade” e tem buscado investir em projetos que visam melhorias na mobilidade urbana e redução dos impactos ambientais, como a utilização de ônibus 100% elétricos.

“Nossos colaboradores, parceiros e clientes têm sido essenciais para alcançarmos essa marca tão significativa. Estamos comprometidos em continuar oferecendo serviços de qualidade, impulsionados pela inovação e responsabilidade social,sempre visando a satisfação dos nossos passageiros e o desenvolvimento das comunidades que atendemos”, disse o Gestor Administrativo da Radial Mais Transporte, Murillo Silva.

Neste ano, a empresa prorrogou o contrato de concessão com a Prefeitura de Suzano (SP) e prevê que até 2024 contará com 120 novos ônibus, 50 novos abrigos, e terá concluído a revitalização dos espaços comerciais do terminal norte, que já está em execução.

