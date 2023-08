Prefeitura de Porto Alegre (RS) conclui processo de revitalização do Terminal de Parobé

Espaço passou por melhorias para atender mais de 64 mil passageiros por dia



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Porto Alegre (RS) entregou nesta sexta-feira, 04 de agosto de 2023, as obras de revitalização do Terminal do Parobé, no centro histórico da cidade.



Local que atende mais de 64 mil pessoas por dia teve a reforma e melhoria do banheiro, qualificação das áreas internas em que ficam os operadores, limpeza e manutenção da cobertura, calhas e sistema de esgotamento de água pluvial, manutenção de piso externo, instalação de piso podotátil, limpeza geral e modernização da comunicação visual, com a qualificação das placas e informações das linhas que atendem no terminal



“Esta é uma ação muito importante dentro do Mais Transporte. Já são cinco terminais que receberam melhorias para garantir conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo”, ressalta o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior em nota para a imprensa.



Além do Parobé, os terminais Antônio de Carvalho, Azenha Princesa Isabel, Jayme Caetano Braun (Carlos Gomes x Nilo Peçanha), Nilo Wulff e a parte elétrica do terminal Mendes Ribeiro já passaram por reforma.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte