Porto Alegre (RS) tem esquema de trânsito e transporte planejado para atender público da partida Inter x River nesta terça (08)

Linha de ônibus específica e outras duas lotações atenderão torcedores a partir das 18h; jogo começa às 21h no Beira Rio



VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023, o sistema de transporte de Porto Alegre terá mudanças para atender os passageiros que vão ao jogo entre Internacional e River Plate, pela Copa Libertadores, marcado para às 21h, no Beira-Rio.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), uma linha de ônibus própria para os torcedores e duas lotações estarão operando a partir das 18h.

Outras 20 linhas que já circulam normalmente no entorno do estádio também seguirão funcionando com trajeto pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Confira o esquema de transporte planejado para esta terça (08):

F993 Futebol Beira-Rio – Oito veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 18h. Após a disputa, seis veículos partirão da rua Nestor Ludwig, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Lotação – A partir das 18h, as linhas 10.4 – Ipanema e 10.52 – Guarujá/Ponta Grossa via Cavalhada saem da rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao Beira-Rio. As linhas também partem no sentido bairro-Centro, com a linha 10.4 saindo da rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica, e a linha 10.52 do terminal da rua Gentil Claudionor de Souza, próximo da rótula da avenida Juca Batista com a Estrada Chapéu do Sol.

Após o jogo, com embarque na rua Nestor Ludwig, a linha 10.4 – Ipanema segue até o bairro Hípica, e a linha 10.52 – Guarujá vai até a Ponta Grossa e o Chapéu do Sol. A linha 10.6 – Restinga também será opção para os torcedores após a partida, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga.

Para quem precisar do transporte público com saída do Centro Histórico após a meia-noite, seguem as orientações:

Eixo Norte (Terminal Parobé): avenidas Assis Brasil e Baltazar de Oliveira Garcia

– Linha M21 (Centro ao bairro) – 2h, 3h20.

– Linha M31 (Centro ao bairro) – 1h20, 2h40.

– Linha 662 (Centro ao bairro) – 0h.

– Linha 631 (Centro ao bairro) – 0h15.

– Linha 627 (Centro ao bairro) – 0h03 – atende av. Assis Brasil.

Eixo Norte e Leste (Terminal Parobé): avenidas Assis Brasil e Protásio Alves

– Linha M52 (Centro ao bairro) – 1h55, 2h55.

– Linha 491 (Centro ao bairro) – 0h05.

Eixo Sul (Terminal Borges de Medeiros): avenidas Nonoai e Cavalhada

– Linha M10 (Centro ao bairro) – 0h13/1h03/2h.

– Linha M68 (Centro ao bairro) – 23h15, 0h, 1h05, 2h30.

Eixo Sul (Terminal Salgado Filho): avenidas Wenceslau Escobar e Cel. Marcos

– Linha M79 (Centro ao bairro) – 23h, 0h15, 1h15, 2h15.

Eixo Leste (Terminal Salgado Filho): avenida Bento Gonçalves e estrada João de Oliveira Remião

– Linha M98 (Centro ao bairro) – 0h15, 2h.

Trânsito – A partir das 18h, os agentes da EPTC vão monitorar e orientar a circulação para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. Para facilitar o deslocamento dos torcedores, ao fim do jogo a Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte