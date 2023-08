Linha 15-Prata do Metrô volta a apresentar problemas nesta segunda (07)

Dessa vez, um trem teria sofrido falha na Estação Sapopemba

VINICIUS DE OLIVEIRA

O monotrilho da Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo voltou a apresentar problemas pela quarta vez nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, causando transtornos no transporte dos passageiros.

Dessa vez, possivelmente houve falha em um trem na Estação Sapopemba.

Por conta disso, a operação acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Como mostrou o Diário do Transporte mais cedo, a linha teve problemas três vezes em menos de cinco horas no período da manhã, com o atendimento iniciado às 4h40 e duas falhas acontecendo durante o horário de pico.

Relembre:

O Diário do Transporte entrou em contato com o Metrô para mais detalhes.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte