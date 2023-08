João Pessoa (PB) recebe 20 novos ônibus para o transporte coletivo municipal nesta segunda (07)

Já são 60 veículos zero quilômetro em operação

ARTHUR FERRARI

João Pessoa (PB) recebeu 20 novos ônibus para o transporte coletivo municipal nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023.

Com a entrega desta segunda e os 40 coletivos que começaram a operar em maio e junho, já são 60 novos coletivos em operação, que atendem cerca de 200 mil pessoas todos os dias.

“Entregamos o Terminal de Integração do Valentina, que consolida os espaços que estão sendo criados na área de mobilidade urbana, além de um projeto ainda maior que nós estamos fazendo com o Governo do Estado, com investimento de R$ 400 milhões, para criar outros quatro grandes terminais da cidade. Em relação à frota de ônibus que estamos entregando, ela vem para corrigir uma deficiência na cidade, que está há mais de 10 anos em uso”, diz o prefeito Cícero Lucena.

“É uma aquisição muito importante, pois vai trazer mais conforto, tranquilidade e rapidez nas viagens”, disse o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, explicando que os novos ônibus já vão operar no Terminal de Integração do Valentina. “Estamos montando um plano operacional junto com as empresas, inclusive terão linhas alimentadoras para pegar a população da Zona Sul e direcionar para o Centro da cidade”, completa.

Os novos ônibus contam com motores 80% menos poluentes e itens de acessibilidade e segurança, como os anjos da guarda, que não permitem que os coletivos liguem sem que todas as portas estejam fechadas.

“Nessa parceria com a Prefeitura de João Pessoa tivemos a redução do ISS em 50%, e mais 50% no ICMS do óleo diesel por parte do Governo do Estado. Então, as empresas fazem sua parte, que é buscar melhorias em termos de frota, operação e linha, e o poder público colabora com o incentivo tributário”, explica Isaac Moreira, diretor institucional do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de João Pessoa (Sintur).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte