Equipes da Setranspetro realizam cadastro de estudantes em Petrópolis (RJ) a partir desta terça-feira (08)

Objetivo é coletar informações necessárias para emissão do cartão do transporte público municipal

WILLIAN MOREIRA

O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis (Setranspetro) informou que a partir desta terça-feira, 08 de agosto de 2023, inicia nas escolas da cidade o cadastro de estudantes para emissão do cartão de embarque nos ônibus.

A medida acompanha a retomada das aulas para o segundo semestre do ano letivo e os estudantes devem ficar atentos para manter os dados atualizados e assim garantir acesso ao transporte.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, agentes do sindicato colocam em prática o atendimento itinerante nas escolas para recolher a documentação necessária junto às instituições de ensino.

Está previsto sempre de segunda a sexta-feira o atendimento em mais de cem unidades escolares.

Cabe aos alunos e responsáveis ficarem atentos nas datas para atendimento e entrega dos cartões que devem acontecer no próprio local de estudo.

“Estamos nos esforçando ao máximo, para que todos os alunos que precisam, de fato, do cartão para os deslocamentos, tenham acesso ao benefício, fazendo uso da maneira correta. Para isso, além do recolhimento da documentação, também enviaremos profissionais para o registro da foto 3×4, para os estudantes que precisarem. Só contamos com a colaboração de todos, principalmente, na documentação correta, sua devida assinatura, comparecimento à escola e aos prazos pré-estabelecidos”, explicou Carla Rivetti, superintendente do sindicato.

Quem perder a oportunidade do cadastro itinerante ou para pedir a segunda via, precisa procurar a sede do Setranspetro nos dias úteis das 8h45 às 17h, na Rua do Imperador, número 100, no centro de Petrópolis.

Willian Moreira para o Diário do Transporte