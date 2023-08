Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da ALESP aprova Projeto de Lei para bilhete unificado do transporte intermunicipal por ônibus com municípios

União de funções em um único cartão permitirá ao passageiro usar um bilhete apenas para usar ônibus entre cidades e também dentro de cada município



WILLIAN MOREIRA



A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) aprovou Projeto de Lei para criar um sistema único de bilhetagem para ônibus municipais e do transporte intermunicipal em São Paulo.



A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 07 de agosto de 2023.



Segundo o PL 486/2019, o objetivo é através do Cartão BOM criar uma integração entre os sistemas municipais e estadual, onde o passageiro seria beneficiado com a possibilidade de utilizar um único bilhete para viajar utilizando transportes operadores em locais e empresas diferentes.



Na avaliação da comissão onde dez deputados deram o voto favorável, não existem impedimentos nas questões financeiras e orçamentárias para vetar a aprovação do projeto.



Quando o projeto foi criado e apresentado, o Cartão BOM era utilizado no serviço intermunicipal, mas durante a gestão de João Doria houve a implantação do Cartão TOP, substituindo o anterior, mas com a mesma função, além de integrar outros serviços como o cartão de crédito ou débito (opcional a escolha do passageiro).



Este projeto ainda deve passar por outras comissões, ser apreciado antes de ir em votação ao plenário. Ainda sim, caso venha superar todo este processo deve ser apreciado pelo governador Tarcísio de Freitas.





Willian Moreira, para o Diário do Transporte