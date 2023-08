Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte (MG) recebe projeto de Tarifa Zero no transporte coletivo municipal

Projeto de lei propõe que empresas com mais de dez funcionários paguem taxa que subsidiará o sistema, tendo ainda menos custos

ARTHUR FERRARI

Nesta terça-feira, 8 de agosto de 2023, movimentos populares vão apresentar um Projeto de Lei (PL) à Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte (MG), que propõe a Tarifa Zero no transporte coletivo municipal.

Segundo a proposta, um fundo especial para Melhoria da Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo (FSTC) deve ser criado, com as empresas com mais de dez funcionários deixando de pagar o Vale Transporte para seus colaboradores e passando a recolher uma taxa referente aos empregados, assim subsidiando o sistema.

De acordo com dados apresentados pelos idealizadores do PL, apenas 20% das empresas de BH seriam obrigadas a contribuir com o recolhimento, sendo o suficiente para manter o sistema e investir em melhorias.

“Os pequenos empregadores vão estar isentos. Só quem tiver mais de dez empregados vai pagar. É uma taxa menor por funcionário do que o que se paga hoje com vale transporte e a expectativa é que apenas aquelas empresas que tiverem muitos empresários podem ter algum aumento de gastos”, diz André Veloso, coordenador do movimento Tarifa Zero na capital mineira.

A previsão da proposta é que as empresas paguem uma taxa de R$ 172,15 ao mês por funcionário contratado, o que significa um custo médio diário de R$ 5,74 para o transporte de cada colaborador, abaixo dos atuais R$ 9,00 gastos através do Vale Transporte.

O Projeto de Lei segue para avaliação na Câmara Municipal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte