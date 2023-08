Ação de fiscalização em São Gonçalo (RJ) tira cinco coletivos das ruas por mau estado de conservação e extintores de incêndio vencidos

Agentes da Secretaria de Transportes atuaram nas regiões do Centro, Alcântara e Bandeirantes

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo (RJ) recolheu cinco coletivos durante ação de fiscalização, por mau estado de conservação ao rodar com pneus carecas e extintores de incêndio fora do prazo de validade.

Um total de 30 veículos foram abordados para checagem de vistoria anual. Foi verificada a frequência de circulação e também se estavam em bom estado de conservação.

A operação foi realizada entre as 7h30 e 11h30 no Bandeirantes, Estrada Raul Veiga, Rua Antônio Sodré, no Alcântara, e Avenida Presidente Kennedy, no Centro.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte