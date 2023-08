VÍDEO: Ônibus do BRT Rio de Janeiro e estação pegam fogo na noite deste sábado (05)

Causas são apuradas e operações tiveram de ser alteradas

ADAMO BAZANI

Um ônibus articulado, ainda do modelo de cor azul (mais antigo), do BRT do Rio de Janeiro pegou fogo na noite deste sábado, 05 de agosto de 2023, junto a estação Gastão Rangel, no Corredor TransOeste, na região de Santa Cruz, zona Oeste da cidade.

As chamas se alastraram rapidamente para a estrutura da estação que, assim como o ônibus, teve destruição total.

Imagens mostram um homem tentando controlar as chamas que começaram na traseira do ônibus, na região do motor, mas sem sucesso.

O fogo logo consumiu o veículo.

As causas estão sendo apuradas.

Não há informações sobre fedidos.

Por causa do incêndio, as operações do BRT foram alteradas como informou em suas redes sociais oficiais a Mobi-Rio, empresa da prefeitura que opera o sistema.

A ação Gastão Rangel, no corredor Transoeste, ficará fechada até a reforma ser concluída, mas ainda não a previsão de prazo para a entrega dos trabalhos.

O passageiro deve utilizar as estações Cajueiros e General Olímpio para embarque e desembarque dos serviços.

Tinham sido suspensas na noite de sábado (05), mas já voltaram na manhã deste domingo (06) a operar as linhas 10 – Sta. Cruz x Alvorada (Expresso), 11 – Sta. Cruz x Alvorada (Parador) e 17-Campo Grande x Sta. Cruz (Parador).

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes