Vereadores de Campinas (SP) votam nesta segunda (07) Projeto de Lei que estabelece pagamento de tarifa com cartões de crédito e débito dentro dos ônibus

Documento passará por duas sessões de votações, e então se aprovado, seguirá para o prefeito Dário Saadi decidir se será estabelecido na cidade

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, será votado pelos vereadores de Campinas (PL) um projeto de lei que busca permitir o pagamento das tarifas dos ônibus com cartões de crédito ou débito, ou por tecnologia de aproximação, dentro do próprio coletivo.

O documento prevê que as concessionárias que gerenciam o sistema de transportes do município sejam obrigadas a instalar equipamentos para aceitar tais tipos de pagamento.

Esta será a primeira votação do PL, e caso seja aprovado nesta e numa segunda sessão, seguirá para os mãos do prefeito Dário Saadi, que então irá sancionar ou não o texto.

Em caso de sanção pelo chefe do executivo local, as novas normas de pagamento só irão valer para contratos assinados após a publicação do projeto de lei.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte