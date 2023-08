São José dos Campos (SP) elege Conselho de Mobilidade Urbana nesta terça-feira (08)

Duas vagas serão ocupadas por representantes da comunidade, obrigatoriamente usuários do transporte público



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de São José dos Campos (SP) realiza nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023, a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.



O processo de votação acontecerá das 10h até 20h, no auditório do Centro da Juventude, na região sul, onde os eleitores devem escolher dois representantes da comunidade para atuar entre os anos de 2023 a 2025.



Dezoito candidatos foram homologados para ocupar os dois cargos destinados a usuários do transporte público.



Qualquer morador de São José dos Campos poderá votar, desde que tenha 16 anos completos, precisando apresentar um documento oficial com foto e o seu título de eleitor.



A eleição não está aberta para quem não mora na cidade, uma vez que para votar a pessoa deverá apresentar comprovante de residência no município com no máximo 120 dias a contar de sua emissão.



Todos deverão utilizar uma única cédula para apontar os candidatos da sua preferência.



Willian Moreira para o Diário do Transporte