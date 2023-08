Prefeitura de Natal (RN) promove curso para funcionários do sistema de transporte coletivo de 14 a 18 de agosto

Aulas serão realizadas na Faculdade Estácio, na Avenida Alexandrino de Alencar

VINICIUS DE OLIVEIRA

O Curso de Qualidade no Atendimento para Operadores do Transporte Opcional, em Natal (RN), já está recebendo inscrições e os interessados podem se matricular no Departamento de Operações (DOP) na Central do Usuário da STTU, na rua Esplanada Silva Jardim, 128 – Ribeira.

As classes foram idealizadas pela prefeitura em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, e têm o intuito de promover o acesso aos novos conhecimentos ligados à educação, comportamentos éticos e de segurança viária, a padronização de ações e aprimoramento do serviço oferecido à população.

No período de 14 a 18 de agosto, as aulas contarão com tópicos como Ergonomia no trabalho, relacionamento interpessoal, Legislação Trabalhista (direitos e deveres), ética e cidadania no trânsito, atendimento de urgência e emergência (primeiros socorros), gratuidade nos transportes, Mecânica básica e Elétrica básica e normas do órgão autorizatário – Lei 5.022 (Sistema de Transporte Público).

Será também aprofundada a questão da psicologia no trânsito, que é ligada à responsabilidade civil e criminal no trânsito, e abordado o tema dos cuidados no atendimento às pessoas idosas e com deficiência ou mobilidade reduzida.

A estimativa é de que uma média de 90 profissionais, entre motoristas, cobradores e permissionários, sejam beneficiados com o curso, que será realizado na Faculdade Estácio – na Av. Alexandrino de Alencar, 708 – no Alecrim.

