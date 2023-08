Prefeitura de Campinas (SP) realiza mudanças nas linhas de ônibus que circulam pela Campos Sales

Novo itinerário e pontos de parada serão válidos entre segunda (07) e quinta (10)



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Campinas (SP), por meio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), realiza mudanças no transporte público em seu atendimento no centro da cidade a partir desta segunda-feira, 07 de agosto de 2023.



A medida busca melhorar o atendimento e circulação na Avenida Dr. Campos Sales, que passa por obras de revitalização.



De acordo com a Emdec, segunda-feira (07) haverá mudanças nos trajetos das linhas 173 (Jardim São Vicente / Parque Itália), 380 (Terminal Central / Cambuí) e 382 (Cambuí / Campinas Shopping). E a partir da próxima quinta-feira (10) terão os itinerários alterados as linhas 240 (Jardim Garcia / Shopping Dom Pedro), 271 (Jardim Pacaembú), 362 (Parque Brasília I) e 386 (Rodoviária).



Essas rotas juntas transportam mais de 18 mil pessoas por dia.



As linhas 173 (sentido Jardim São Vicente) e 382 (sentido Cambuí) seguem os trajetos atuais até a avenida João Jorge e Viaduto Miguel Vicente Cury. E o itinerário da linha 380 (sentido Cambuí) muda após o atendimento ao Terminal Central e passagem pelo Viaduto Miguel Vicente Cury. As três linhas passam a utilizar a Moraes Salles pelo corredor interno, seguindo pela José Paulino e General Osório, retomando o itinerário normal a partir da Francisco Glicério.



Já as linhas 240 (sentido Shopping Dom Pedro) e 362 (sentido Shopping Iguatemi) passam a acessar a Senador Saraiva, Dr. Moraes Salles, José Paulino e General Osório, retomando o trajeto atual pela Irmã Serafina.



Por fim, as linhas 271 (sentido Terminal Mercado) e 386 (sentido Cambuí) seguirão da Campos Sales para a Senador Saraiva, Moraes Sales, José Paulino, General Osório, retomando o trajeto normal a partir da Glicério e Conceição.



Veja a seguir as mudanças nos pontos de parada.



Linhas 173, 380 e 382

– Passam a atender ao ponto da José Paulino, anterior à Campos Sales.

– Deixam de atender ao ponto da Saldanha Marinho e dois na Campos Sales.



Linhas 240 e 362

– Passam a atender pontos na Senador Saraiva (anterior à Costa Aguiar), José Paulino (anterior à Campos Sales) e na General Osório (anterior à Irmã Serafina).

– A 240 deixa de atender a dois pontos na Campos Sales, um na Glicério, Moraes Sales e Irmã Serafina.

– A 362 deixa de atender a dois pontos na Campos Sales e um na Conceição.



Linhas 271 e 386

– Passam a atender pontos na Senador Saraiva (anterior à Costa Aguiar) e na José Paulino (anterior à Campos Sales).

– Deixam de atender dois pontos na Campos Sales.



Willian Moreira para o Diário do Transporte