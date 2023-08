Mais de dois mil estudantes de Suzano (SP) já solicitaram Passe Livre para o segundo semestre deste ano

Prazo para solicitar o benefício vai até 30 de setembro

LUANA COUTINHO

Mais de dois mil estudantes de Suzano (SP) já solicitaram o Passe Livre Estudantil, programa desenvolvido pela Secretaria de Educação de Suzano em parceria com a Radial Mais Transporte, para utilizar durante o segundo semestre deste ano. As inscrições iniciaram no dia 3 de julho de 2023 e seguirão até 30 de setembro.

Das 2.302 solicitações feitas, 746 já foram aprovadas e deste total, 684 são pedidos de alunos que utilizam o benefício.

Tanto os alunos que vão solicitar o benefício pela primeira vez, quanto os que desejam renovar o passe livre, devem residir em Suzano e ter renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda per capita de meio salário mínimo, comprovado pela Folha de Resumo do CadÚnico. Também é necessário que o estudante more a mais de dois quilômetros de distância da instituição de ensino ou da estação de trem da cidade.

Podem fazer a solicitação ou recadastramento do benefício estudantes dos ensinos fundamental e médio, técnico e superior. Os cadastros devem ser feitos no site da prefeitura de Suzano.

O estudante deve informar os dados pessoais, detalhes da instituição de ensino e da linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o interessado deve salvar e imprimir o formulário e o encaminhar para validação da instituição. Passada essa fase, é preciso enviar o formulário completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. O material será analisado, bastando ao interessado aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal. Durante este período, é importante o estudante verificar o status do pedido de forma rotineira.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte