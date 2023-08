João Pessoa (PB) recebe 20 novos ônibus zero quilômetro nesta segunda (07)

Coletivos serão equipados com motores Euro 6 e tecnologia BlueTec 6

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, o sistema de transporte coletivo de João Pessoa (PB) receberá 20 novos ônibus zero quilômetro. A melhoria irá beneficiar cerca de 200 mil passageiros que utilizam o serviço público diariamente.

Os veículos serão entregues em cerimônia realizada no Ponto de Cem Réis, às 7h30, com presença do prefeito Cícero Lucena.

De acordo com o superintendente de mobilidade urbana do município, Expedito Leite Filho, os ônibus estarão no padrão Mercedes-Benz de motor a diesel com motor Euro 6 e tecnologia BlueTec 6.

“Isso significa uma redução em 80% na emissão de óxido de nitrogênio e em 50% na emissão de material particulado”, destaca o superintendente.

A cidade soma 60 novos ônibus zero quilômetro integrados na frota do transporte coletivo nos últimos quatro meses.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte