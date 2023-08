Cinco linhas do transporte coletivo municipal de Natal (RN) voltam a circular a partir de segunda (07)

Itinerários deixaram de operar durante a pandemia de Covid- 19

ARTHUR FERRARI

O prefeito de Natal (RN), Álvaro Dias, anunciou nesta sexta-feira, 4 de agosto de 2023, que cinco linhas do transporte coletivo municipal voltam a circular na segunda-feira (07).

Com a medida as linhas N-61 – Soledade/Ribeira, via Av. das Fronteiras; 585 – Encanto Verde/Village do Prata, via Planalto; 587 – Guarapes/Village do Prata, via Planalto; 589 – Felipe Camarão/Nova Cidade, via Rodoviária/Jardim América; e a 593 – Circular Residencial Redinha retomam os itinerários que praticavam antes da pandemia de Covid- 19.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU, outras medidas operacionais ainda serão anunciadas conforme definidas pela equipe técnica da pasta.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte