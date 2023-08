BAE Systems vende sistemas para nova frota de 541 ônibus elétricos em Toronto

Cidade quer zerar emissões pelo transporte coletivo sobre pneus até 2040

ADAMO BAZANI

A empresa de tecnologia BAE Systems informou que vai fornecer 541 sistemas de propulsão e energia elétrica Gen3 para a nova frota de ônibus elétricos que será implantada em Toronto, no Canadá.

Este tipo de sistema, segundo a empresa, inclui motor elétrico, eletrônica de potência e gerenciamento de energia limpa e integrada para os ônibus.

O Gen3 usa materiais como carboneto de silício (SiC) para aumentar a densidade de energia e a eficiência elétrica, permitindo que os ônibus percorram distâncias maiores com uma única carga.

A cidade tem como meta zerar emissões pelo transporte coletivo sobre pneus até 2040.

A empresa equipa ônibus elétricos e híbridos para o TTC de Toronto desde 2006, somando cerca de mil veículos.

Por meio de nota, a BAE Systems ainda diz que o modelo de tecnologia modular facilita a transição de frotas de ônibus elétricos-híbridos (que possuem um motor de à combustão e um elétrico) para totalmente elétricos.

O uso de uma arquitetura modular, a mesma tecnologia básica usada para ônibus híbridos, facilita a transição das agências de trânsito para a operação totalmente elétrica. O sistema também requer menos componentes e conexões, o que contribui para reduzir os custos operacionais e os requisitos de manutenção para maximizar a produtividade da frota. O Software de Diagnóstico Intuitivo (IDS) proprietário da BAE Systems, já em uso na TTC para sua frota de ônibus híbridos, fornecerá diagnósticos e soluções de problemas do sistema de gerenciamento de energia e acessórios elétricos completos e poderosos. As atualizações do IDS abrangem todos os componentes do sistema Gen3. Com base em 25 anos de inovação, a BAE Systems possui mais de 16.000 sistemas de propulsão em utilização em ônibus urbanos em todo o mundo. Sua tecnologia de propulsão elétrica é desenvolvida e mantida em suas instalações em Endicott, Nova York e Rochester, Reino Unido.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes