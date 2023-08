Transporte coletivo de Blumenau (SC) ganha novos horários a partir de segunda-feira (07)

Cinco linhas da frota serão atendidas para cobrir a demanda de usuários

ALEXANDRE PELEGI

O transporte coletivo de Blumenau (SC) terá mudanças em cinco linhas a partir desta segunda-feira, 07 de agosto de 2023.

Serão oito inclusões de horário nas operações semanais, de segunda a sexta-feira e aos fins de semana.

A prefeitura explica que as mudanças atendem ao aumento da demanda de usuários das linhas troncais 10, 80 e 81; além das linhas alimentadoras 122 e 154.

Determinadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), as modificações decorrem do aumento da demanda de passageiros.

A população pode conferir as mudanças no site da BluMob, no endereço blumob.com.br ou no aplicativo da BluMob.

As tabelas de horário também estão disponíveis nos terminais de ônibus. Para mais informações entre em contato pelos telefones (47) 3381-7000, ramal 2466 (em horário comercial) ou 0800 008 9090 (BluMob).

Confira abaixo:

Dias úteis (a partir de 7/8)

Linha 10 (via Rua São Paulo)

– Nova viagem às 12h50 no sentido Terminal Garcia / Terminal Fonte

Linha 154 (Divisa Indaial)

– Nova viagem às 22h05 com saída do ponto localizado próximo à Santa Clara / BR-470 / Rua Udo Deeke / Terminal Aterro

Sábados, domingos e feriados (a partir de 5/8)

Linha 80 (via Pedro Zimmermann)

– Nova viagem às 12h55 no sentido Terminal Itoupava / Rua Pedro Zimmermann / Terminal Aterro

Linha 81 (via Gustavo Zimmermann)

– Novas viagens às 17h25 e 19h55 no sentido Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Aterro

Linha 122 (via Moinho)

– Novas viagens às 7h10, 13h15 e 17h10 no sentido Terminal Itoupava / Rua Ricardo Georg / Loteamento Jardim Luciana / Rua Ricardo Georg / Terminal Itoupava