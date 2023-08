NEXT Mobilidade abre vagas de emprego no ABC Paulista para diferentes cargos

Há oportunidades para motoristas de ônibus, instrutores analistas e assistentes

ADAMO BAZANI

A operadora dos transportes municipais por ônibus no ABC Paulista, NEXT Mobilidade, abriu vagas de emprego para diferentes funções.

Há oportunidades para os seguintes cargos:

– Motoristas de ônibus

– Analistas de cargos e salários

– Analistas de Comunicação e Marketing

– Assistente Social

– Instrutor de Treinamento Técnico em Transportes

A NEXT Mobilidade possui diversas garagens no ABC, mas as vagas são para as unidades de São Bernardo do Campo.

Os interessados devem se cadastrar no link do Gupy da operadora: https://nextmobilidade.gupy.io/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes