Neste sábado (5), prefeitura de João Pessoa (PB) faz esquema especial de transporte público pelo feriado de aniversário da cidade

Novo Terminal de ônibus também será inaugurado em comemoração à data

LUANA COUTINHO

A Semob-JP (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana), de João Pessoa, capital paraibana, organiza um esquema especial para o transporte público neste sábado, 5 de agosto de 2023, quando é celebrado o aniversário de 438 anos da cidade.

Serão disponibilizadas 46 linhas, que vão operar com a grade horária de domingo e com reforço nos horários de pico para as linhas circulares 1500, 5100 e 116.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho, explica que as alterações serão feitas para garantir oferta de ônibus para a população.

No sábado (5), a prefeitura também vai inaugurar o novo Terminal de Integração de Passageiros do Valentina, a partir das 17h.

De acordo com a prefeitura, o terminal vai dar mais opções de transporte coletivo, principalmente para os moradores dos bairros, Valentina Figueiredo, Planalto da Boa Esperança, Novo Milênio, Mussumagro, Nova Mangabeira, Parque do Sol e Paratibe.

A partir do domingo (6), linhas de ônibus terão alteração no novo Terminal de Integração de Passageiros Valentina. Todas as linhas, exceto a 120 – Parque do Sol, vão passar novo terminal.

As linhas 118-Pararibe, 1519-Valentina/Cruz das Armas, 5120-Valentina/Epitácio, 2300-Circular, 3200-Circular, 1500-Circular, 5100- Circular, 9901-Mangabeira/Valentina e as linhas I008-Integração e I015-Integração, serão linhas alimentadoras, ou seja, linhas que operam dentro do bairro transportando para o novo terminal, onde as pessoas se deslocam para seus destinos. A linha 120 terá seu terminal de bairro transferido de Mussumagro para o Parque do Sol, juntamente com a linha I015-Integração. Já a I008-Integração terá seu ponto de controle no terminal de bairro próximo à UPA.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte