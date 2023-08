Linha 9-Esmeralda tem mudanças na circulação dos trens neste domingo (06)

Concessionária programou trabalhos de manutenção na via



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros que utilizam os trens da Linha 9-Esmeralda, devem encontrar a operação diferenciada em parte deste domingo, 06 de agosto de 2023.



Segundo a ViaMobilidade, trechos da linha recebem trabalhos de manutenção programada, deixando das 8h30 às 18h, os intervalos em 12 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba e de 24 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Ainda de acordo com a concessionária, após as 18h, os intervalos serão de 12 minutos entre Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Fora destes horários o atendimento será normal de acordo com os intervalos de domingo.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte