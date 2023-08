Governo da Bahia reajusta preços de pedágios, ferry boat e transporte intermunicipal

Novos valores foram divulgados neste sábado (05)



WILLIAN MOREIRA



O Governo do Estado da Bahia por meio da Agerba – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado comunicou neste sábado, 05 de agosto de 2023, o reajuste nos valores das tarifas em praças de pedágios, na travessia ferry boat e no transporte intermunicipal de passageiros.



Os novos preços começam a vigorar já no próximo dia 08 e, para as viagens de longa distância do transporte intermunicipal, no próximo dia 10.



Para os pedágios foi aplicado uma variação de 8,72% nas vias da Concessionária Litoral Norte (CLN) passando de R$ 7,90 para R$ 8,60 nos dias de semana e nos finais de semana e feriados saindo de R$ 11,80 para R$ 12,90



Nas vias da Concessionária Bahia Norte S.A. o aumento foi de 16,90%, passando de R$ 5,30 para R$ 6,30. Já na Estrada do Feijão SPE (Concef), os motoristas passam a pagar R$ 20,20 (reajuste de R$ 0,60).



Outra mudança que será notada pelos baianos é o valor do Ferry Boat, com o preço subindo para R$ 6,50 cobrado dos passageiros e de R$ 58,50 para veículos nos dias úteis. Já nos finais de semana a tarifa será de R$ 8,60 e R$ 82,90 respectivamente.



Para o transporte intermunicipal de longa distância operado por ônibus, o aumento começa vigorar no dia 10 com crescimento de 12,90% que é o mesmo percentual aplicado nas linhas Metropolitanas do serviço intermunicipal .



Willian Moreira para o Diário do Transporte