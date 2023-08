Corrida de rua em Campinas (SP) altera trânsito e transporte público neste domingo (06)

Largada está marcada para as 7h30 na Estação Cultura

WILLIAN MOREIRA

A cidade de Campinas (SP) recebe neste domingo, 06 de agosto de 2023, a Corrida Histórica, um evento promovido pelas secretarias de Cultura e Turismo e Esportes e Lazer.

A prova contará com percursos de 5 km e de 8 km, passando por pontos históricos da cidade, com a saída em frente da Estação Cultura, na região central, com largada agendada para 7h30.

Para permitir a realização do evento várias ruas serão bloqueadas causando alterações no trânsito e funcionamento do transporte público.

Por conta da corrida, algumas linhas de ônibus passam a operar com mudanças pontuais até a liberação das vias por onde os atletas devem passar.

Veja a seguir as vias com pontos de bloqueio devido ao evento.

– Avenida 20 de Novembro, entre Estação Cultura e a rua Dr. Costa Aguiar e entre a Costa Aguiar e rua Treze de Maio;

– Rua Treze de Maio, entre Largo Marechal Floriano e rua Regente Feijó;

– Rua Regente Feijó, entre as ruas Treze de Maio e Ferreira Penteado;

– Rua Ferreira Penteado (contrafluxo), entre rua Regente Feijó e avenida Francisco Glicério;

– Acesso da avenida Aquidabã para a Via Expressa Waldemar Paschoal;

– Rua Miguel Paschoal, entre Via Expressa Waldemar Paschoal e rua Fernão Pompeu de Camargo;

– Avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maseli, entre avenida da Saudade e rua José de Alencar;

– Rua José de Alencar, entre Ludgero Maseli e rua Uruguaiana (8k e caminhada);

– Rua Uruguaiana e Ludgero Maseli, entre as ruas José de Alencar e Antônio Carlos de Toledo Neto (8K e caminhada);

– Rua Antônio Carlos de Toledo Neto (contrafluxo), entre Ludgero Maseli e Via Expressa Waldemar Paschoal (8K e caminhada);

– Avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maseli (contrafluxo), entre rua José de Alencar e Estação Cultura, ponto de chegada das provas e caminhada.

Serão destacados 37 agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana para orientar o trânsito, orientando motoristas, ciclistas, pedestres e usuários do transporte público coletivo.

Willian Moreira para o Diário do Transporte