Acidente entre ônibus do transporte público e carro em São Bernardo do Campo (SP) deixa mãe e filha feridas

Colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (04)



WILLIAN MOREIRA



Um grave acidente entre um ônibus do transporte público de São Bernardo do Campo (SP) e um automóvel de passeio, deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira, 04 de agosto de 2023.



Não se sabe ao certo a dinâmica de como a batida aconteceu na Avenida Castello Branco junto da Estrada Cooperativa, mas logo após o primeiro impacto tanto carro como ônibus bateram em um poste no canteiro da via.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e prestou o atendimento às vítimas, mãe e filha que estavam no carro na cor vermelha.



O Diário do Transporte procurou a empresa BR7 para maiores informações sobre o acidente, que enviou a seguinte nota:

Lamentamos a ocorrência do acidente. Estamos neste momento empenhados na apuração correta dos fatos, colaborando com a autoridade policial em todos os sentidos e prestando auxílio necessário aos feridos.

Nas redes sociais circulam imagens que mostram a dimensão dos estragos nos veículos envolvidos na colisão, veja a seguir.





Willian Moreira para o Diário do Transporte