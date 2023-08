Wemobi completa 3 anos de operação e se destaca na lista de empresas inovadoras da “MIT Technology Review Brasil”

Neste período, a plataforma de viagens de ônibus comercializou mais de 2 milhões de passagens e teve um crescimento de 50% apenas em 2022

A wemobi, startup fundada em julho de 2020, tem como intuito tornar as viagens de ônibus mais acessíveis por meio de sua plataforma online. Dentre seus diferenciais está o DNA low cost, que carrega tecnologia e custo-benefício, sendo este um elemento que auxiliou no período 2022 – 2023, quando estiveram na lista “Innovative Workplaces”, ranking que reúne as empresas mais inovadoras do Brasil, realizado pela MIT Technology Review Brasil

Em três anos de operação, a empresa bateu a marca de mais de 2 milhões de passagens comercializadas e, no último ano, registrou um crescimento de 50% em seu faturamento. A expectativa é que aconteça mais um incremento na receita até o final de 2023, derivado, principalmente, da implementação recente de um marketplace que a startup fez em suas plataformas. Foram adicionados 385 novos destinos, possibilitando a conexão de mais de 3 mil trechos de ônibus, operados por companhias parceiras.

“Nosso processo de expansão é realizado a partir de pesquisas e de soluções baseadas em dados, que nos dão a visibilidade do que o público precisa e espera das viagens de ônibus. O modal rodoviário, que já era acessível para grande parte da população, agora está mais prático, confortável, seguro e ainda conta com tecnologias muito atuais embarcadas em toda a experiência do cliente. Estamos crescendo junto com o setor e participando dessa transformação”, conta Rodrigo Trevizan, CEO da wemobi.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram que a tarifa média das passagens aéreas no ano passado foi a maior da série histórica iniciada em 2012. O alto valor do ticket aéreo, somado à modernização dos ônibus, levou a um crescimento de procura pelo modal. Cerca de 3 milhões de passageiros foram transportados por mês no primeiro trimestre deste ano, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI).

Há um ano, a wemobi também lançou um novo canal digital para vendas diretas via WhatsApp. A novidade teve uma alta adesão do público, que busca cada vez mais rapidez nos fluxos de compras, gerando um crescimento de 15% nas vendas da startup no período de um ano. Em seus três anos de operação, a empresa também incluiu novos métodos de pagamento no site e aplicativo, como o PIX e a possibilidade de parcelamento de passagens em até 6 vezes sem juros.

No momento do check-in, são utilizados QR Codes para leitura dos bilhetes de embarque, eliminando a necessidade de impressão das passagens.

