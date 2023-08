VÍDEO: Motorista bloqueia saída de ônibus do Terminal Sacomã e prejudica atendimento das linhas operadas pela Via Sudeste nesta sexta (04)

Serviço é gradativamente normalizado desde às 15h15; SPTrans vai multar concessionária por viagens não realizadas

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que dependem das linhas de ônibus municipais operadas pela concessionária Via Sudeste no Terminal Sacomã, foram prejudicados entre às 14h15 e 15h15 desta sexta-feira, 4 de agosto de 2023, após um motorista da concessionária bloquear a saída de coletivos no local.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas municipais da cidade de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada e o serviço é gradativamente normalizado.

A Via Sudeste será multada pela gerenciadora por possíveis viagens não realizadas.

Veja a nota da SPTrans:

A SPTrans informa que as linhas operadas pela Via Sudeste no Terminal Sacomã tiveram a sua circulação prejudicada parcialmente, entre 14h15 e 15h15, em virtude da manifestação de um indivíduo. A Polícia Militar foi acionada e a operação dos ônibus está sendo normalizada gradativamente. A concessionária será autuada pelas viagens que eventualmente não tiverem sido realizadas.

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte