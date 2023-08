VÍDEO: Carro invade corredor do BRT no Rio de Janeiro e colide com ônibus nesta sexta (04)

Motorista do veículo de passeio fugiu do local; três passageiros do coletivo ficaram feridos

ARTHUR FERRARI

A MOBI-Rio informou que, na manhã desta sexta-feira, 04 de agosto de 2023, um carro colidiu com um ônibus articulado que fazia a linha 46 (Penha x Alvorada- Expresso) do BRT, após realizar uma conversão proibida próximo à estação Arroio Pavuna, no corredor Transcarioca, no Rio de Janeiro.

Após provocar o acidente, que deixou três passageiros do coletivo feridos, o motorista do veículo de passeio fugiu do local. As câmeras do Centro de Operações Rio capturaram toda a cena, inclusive a placa do carro.

De acordo com a MOBI-Rio, o prejuízo com o acidente ainda é calculado. O articulado deve ficar pelo menos quatro dias fora de operação para os reparos.

A gerenciadora ainda informou que vai tomar as medidas legais para ser ressarcida dos valores com os reparos do veículo e o tempo em que o mesmo ficou fora de operação, deixando de conduzir os passageiros que utilizam o sistema.

Veja o vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte