Viação Ouro e Prata anuncia ônibus double deck em itinerário que liga Crissiumal a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Coletivo entra em operação a partir da próxima segunda (07) na viagem das 21h30

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir da próxima segunda-feira, 07 de agosto de 2023, a Viação Ouro e Prata terá um ônibus nas configurações double deck, leito e convencional em operação na linha Crissiumal/Porto Alegre, na viagem das 21h30.

O itinerário parte de Crissiumal e passa pelos municípios de Três Passos, Bom Progresso, Campo Novo e Santo Augusto, na região de Celeiro.

O anúncio aconteceu em reunião no gabinete da Prefeitura Municipal de Três Passos e contou com a presença do vice-prefeito da cidade, Rodrigo Ipê.

De acordo com Jorge Lucas, supervisor operacional da Viação Ouro e Prata, a alteração tem o intuito de oferecer uma melhoria aos passageiros que viajam no comercial, por conta do piso superior ser semi leito.

“Esta melhoria inova e traz mais segurança e conforto para os clientes”, ressaltou o vice-prefeito de Três Passos.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte