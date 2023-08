Rede de transporte de Ribeirão Preto (SP) se torna “Ribeirão Mobilidade” e ganha novo visual

Mudança integra investimentos em coletivos do consórcio PróUrbano

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta semana, a rede de transporte coletivo de Ribeirão Preto (SP) se chamará “Ribeirão Mobilidade”, substituindo o antigo título “Ritmo Ribeirão”.

A mudança faz parte de uma nova fase de investimentos no sistema dos coletivos gerenciados pelo consórcio PróUrbano, sob gerenciamento da RP Mobi e gestão contratual da prefeitura.

A logomarca atualizada, nas cores verde, laranja e azul, já está presente nos 12 novos veículos da frota urbana, além de detalhes em branco. As redes sociais também foram atualizadas com o visual anunciado.

Com a alteração no nome da rede do transporte, o endereço do site também sofreu uma mudança, e agora encontra-se no http://www.rpmobilidade.com.br.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte