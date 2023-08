Motorista de ônibus do Move perde controle e acidente em Belo Horizonte (MG) deixa seis feridos na manhã desta sexta (04)

Mulher de 43 anos sofreu fratura no braço; vítimas foram levadas para o Hospital Odilon Behrens

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta sexta-feira, 04 de agosto de 2023, um acidente envolvendo um ônibus do Move Metropolitano na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), deixou ao menos seis pessoas feridas.

A ocorrência foi registrada na Avenida Presidente Antônio Carlos, sentido centro, com um coletivo que atendia a linha 503H (Terminal Morro Alto/Hospitais).

O motorista do ônibus teria perdido controle da direção e atingiu um muro de concreto.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 43 anos foi diagnosticada com uma fratura no braço e uma jovem de 26 sentiu dores no pescoço, além de uma terceira passageira que teve o pé esquerdo machucado. Todas foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens.

O órgão de segurança ainda informa que dos seis feridos, três recusaram atendimento médico.

Após a remoção do ônibus, a avenida foi liberada.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte