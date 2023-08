João Pessoa (PB) recebe dez novos ônibus para o transporte coletivo municipal

Veículos foram adquiridos pelos Consórcios Metropolitano e Transnacional com apoio do governo estadual

ARTHUR FERRARI

Nesta sexta-feira, 4 de agosto de 2023, João Pessoa (PB) recebeu dez novos Ônibus que integrarão a frota do transporte coletivo municipal.

Adquiridos pelos Consórcios Metropolitano e Transnacional, os veículos contam com motores que atendem às legislações ambientais, câmeras de monitoramento, poltronas com lugares reservados para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e gestantes, iluminação totalmente em Led, sistema de campainha via wireless, corrimões com texturas táteis, espaço reservado e elevador hidráulico para cadeirantes.

“É um investimento feito pela iniciativa privada e a gente apoia. A gente faz essa parceria quando o governo do estado faz isenção de ICMS, por exemplo. Isso tudo é para que a população no final das contas tenha uma passagem sem o preço muito alto, porque parte é absolvida pelo próprio estado e você tem um serviço de qualidade”, diz o Governador do Estado João Azevêdo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte