EMTU faz alterações nos horários de linhas de ônibus intermunicipais que circulam em São Paulo e Região Metropolitana

Itinerários atendem as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, entre outras

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas intermunicipais de ônibus do estado de São Paulo, anunciou mudanças nas tabelas horárias de 29 itinerários que atendem a cidade de São Paulo e sua região metropolitana.

As mudanças acontecem em linhas que atendem as cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Guarulhos, Osasco, Ribeirão Pires, Suzano, Santana de Parnaíba, Itapevi, Itaquaquecetuba.

Passageiros podem conferir linhas e horários através do site ou aplicativo da EMTU.

Confira as linhas com alterações:

027 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim Tietê)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 14 partidas aos sábados.

043 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Represa)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de cinco partidas aos sábados e nove partidas aos domingos.

064 – Mauá (Jardim Guapituba)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de dez partidas aos sábados e seis partidas aos domingos.

069 – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André Leste)/ São Paulo (Fabrical Trol)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 14 partidas aos sábados.

111 – Guarulhos (Jardim Leda)/ São Paulo (Metrô Parada Inglesa)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

147 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ São Bernardo do Campo (Jardim João de Barro)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 11 partidas aos domingos.

151 – Santo André (Jardim Cambuí)/ São Paulo (Fabrica Trol)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 14 partidas aos sábados.

153 – São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

156 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de duas partidas aos sábados.

156BI1 – Diadema (Eldorado)/ São Bernardo do Campo (Baeta Neves)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 18 partidas aos dias úteis.

157 – Mauá (Silvia Maria)/ Santo André (Terminal Rodoviário de Prefeito Saladino)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 14 partidas aos sábados.

167 – Guarulhos (Vila Carmela)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

167PR1 – Guarulhos (Parque Residencial Bambi)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

173 – Santo André (Jardim Santa Cristina)/ São Paulo (Jardim Planalto)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 14 partidas aos sábados.

180 – Osasco (Jardim Primeiro de Maio)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação na tabela de partidas da linha.

194 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 14 partidas aos sábados.

212 – Diadema (Jardim Sapopema)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Reprogramação na tabela de partidas da linha.

215 – Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/ Suzano (Centro)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de dez partidas aos sábados.

227 – Guarulhos (Jardim Leblon)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.

292 – Guarulhos (Jardim Angélica)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.

341 – Guarulhos (Vila Any)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

341DV1 – Guarulhos (Vila Any)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

409 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/ Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Oeste)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis e sete partidas aos domingos.

431 – São Bernardo do Campo (Jardim Las Palmas)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de 12 partidas aos sábados e oito partidas aos domingos.

463 – Itapevi (Jardim Vitápolis)/ Santana de Parnaíba (Residencial Tamboré III)

Reprogramação na tabela de partidas da linha.

473 – Itaquaquecetuba (Parque Paratininga II)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

501 – Itaquaquecetuba (Parque Paratininga)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

520 – Guarulhos (Jardim Leblon)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de duas partidas aos dias úteis.

521 – Guarulhos (Jardim Angélica)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.

588 – Guarulhos (Vila Any)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de partidas da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte