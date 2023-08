Concentração na “Cracolândia” afeta mais uma vez região central de SP e novamente trabalhadores e passageiros de ônibus relatam medo nesta sexta (04)

Aglomeração de dependentes químicos está junto da Avenida Rio Branco, por onde passa um corredor de ônibus



WILLIAN MOREIRA



A presença de centenas de usuários de drogas na região central de São Paulo continua a causar receio nos passageiros e trabalhadores do transporte público.



O novo ponto onde os dependentes químicos permanecem a maior parte do dia e noite é a esquina da Rua dos Gusmões com Avenida Rio Branco, onde passa um corredor de ônibus.



São mais de dez linhas que ligam a região para outros pontos como a Zona Norte, Cachoeirinha, Limão, entre outros.



A iminência diária de novos tumultos como os registrados nas últimas semanas, quando vários ônibus foram vandalizados deixam a incerteza no passageiro sobre a viagem que seguirá.



A possibilidade de novos tumultos nos quais os coletivos viram alvos fácies dos ataques é diária, fazendo pessoas evitarem a região.



Nesta sexta-feira, 04 de agosto, uma faixa da Avenida Rio Branco já estava ocupada, além de toda a esquina mencionada acima.



O Diário do Transporte mostrou que motoristas de ônibus e cobradores relaram medo de trabalhar no local, uma vez que várias linhas passam logo aí lado do chamado “fluxo”.



Willian Moreira para o Diário do Transporte