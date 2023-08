Colisão envolvendo ônibus do cantor Murilo Huff, caminhão e carro deixa pessoa ferida na BR-153, no Tocantins, na noite da última quinta (03)

Vítima foi levada para hospital em Nova Olinda; acidente ocorreu no km 207, região de Colinas do Tocantins

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na noite da última quinta-feira, 03 de agosto de 2023, o ônibus do cantor sertanejo Murilo Huff, um caminhão e um carro colidiram na BR-153 (Rodovia Presidente João Goulart) na região de Colinas do Tocantins (TO), deixando uma pessoa ferida.

O acidente aconteceu no km 207 e a vítima foi levada para um hospital de Nova Olinda, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Em um primeiro momento, o caminhão atingiu o carro, e na sequência o coletivo se envolveu na batida.

A rodovia foi liberada por volta das 22h.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte