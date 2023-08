São Carlos (SP) abre licitação para manutenção de abrigos de ônibus

Empresa vencedora da concorrência será decidida com base no menor valor ofertado

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São Carlos (SP) publicou no Diário Oficial do Município o edital de licitação para manutenção de 233 abrigos de passageiros do transporte coletivo.

De acordo com a prefeitura, o processo será conduzido por meio de pregão presencial, com foco no menor preço oferecido, visando garantir a qualidade dos serviços e otimizar os recursos disponíveis, com o valor máximo de R$ 525.497,66 para a contratação dos serviços.

As empresas interessadas podem enviar os envelopes com propostas até o dia 17 de agosto, às 9h.

O edital detalha a abrangência dos serviços, que incluem uma variedade de reformas e melhorias nos abrigos. As intervenções estão planejadas para abranger 120 reformas complexas de coberturas de parada de ônibus, 36 reformas complexas com instalação de reforço e segundo apoio para coberturas em formato “L” ou “T”, além de 77 reformas simples de coberturas. A coordenação dos serviços ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

A gama de melhorias engloba reparos em alvenaria, estruturas metálicas e componentes em fibra nos abrigos. Em algumas situações, a substituição integral ou a construção do abrigo poderá ser necessária, a fim de garantir a segurança e o conforto dos usuários. Ao final das reformas, está prevista a aplicação de uma camada de pintura completa em esmalte sintético, nas cores azul para a estrutura e branca para a cobertura, assegurando uma aparência renovada e agradável.

Adicionalmente, o projeto inclui a instalação de medidas de proteção contra as intempéries, além da definição dos espaços destinados à veiculação de publicidade e painéis informativos sobre o sistema de transporte e suas interligações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte