Recife (PE) finaliza licitação da Ponte Areias-Imbiribeira com proposta de R$ 92 milhões

Obra sobre o Rio Tejipió é parte integrante do projeto de implantação de corredores exclusivos de ônibus na capital pernambucana

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura do Recife (PE) finalizou a licitação para construção da ponte Areias-Imbiribeira, sobre o Rio Tejipió.

As obras são parte integrante do projeto de implantação de corredores exclusivos de ônibus na capital pernambucana.

Nesta quinta-feira, 03 de agosto de 2023, o Presidente da Autarquia de Urbanização do Recife, Luis Henrique Veiga Farias de Lira, publicou o aviso de homologação e adjudicação do certame, vencido pelo Consórcio ACA/PLANES, constituído pelas empresas Alberto Couto Alves – Brasil Ltda, empresa líder, e Planes Engenharia e Construção Ltda.

O consórcio venceu a licitação com a proposta de R$ 92 milhões (R$ 91.391.009,95). O valor máximo estava estimado em R$ 105 milhões (R$ 105.936.990,93).

Estes recursos são provenientes de financiamento da Caixa/FGTS e contrapartida municipal de 25%.

Suspensa em novembro de 2022, a licitação foi retomada no dia 27 de março de 2023.

A obra irá melhorar a interligação entre as avenidas Recife e Mascarenhas de Morais, beneficiando diversos modais de transporte, numa extensão total de 2,3 quilômetros.

As intervenções incluem a construção da ponte com 335 metros de comprimento e o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza, entre outras melhorias.

Sob responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), a obra contemplará também o embutimento da rede de telecomunicações, melhoria na rede de drenagem e na iluminação pública, além da requalificação do pavimento.

Estudos que embasam o projeto mostram uma redução de 40% no tempo de deslocamento na região após a construção da ponte.

O prazo de execução é de 36 meses.

Com 20,4 metros de largura, a ponte Areias-Imbiribeira terá quatro faixas de rolamento, duas faixas de passeio e ciclofaixa. As avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza serão alargadas para duas faixas de rolamento por sentido, com extensões de respectivamente 908m e 1060m, ganhando também paisagismo e urbanização.

A intervenção integra um projeto macro de melhorias na mobilidade da região, que inclui também a implantação do binário na Avenida Jean Emile Favre, já iniciada, que também vai melhorar a ligação entre as avenidas Recife e Marechal Mascarenhas de Moraes.

Cinco vias compõem o projeto do novo binário, entre elas as avenidas Jean Emile Favre e Raimundo Diniz e as ruas Rio Maranhão, Pampulha e Itacari. A obra inclui corredor exclusivo de ônibus e nova ciclofaixa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes