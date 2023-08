Prefeitura de Votorantim (SP) vai instalar 200 novos abrigos de ônibus na cidade

Primeira estrutura foi colocada na praça Lecy de Campos

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Votorantim (SP) instalou na última segunda-feira, 31 de julho de 2023, o primeiro de 200 novos abrigos de ponto de ônibus que devem ser colocados na cidade.

A estrutura se encontra na praça Lecy de Campos, na pista sentido centro da avenida 31 de Março.

De acordo com a prefeitura, o novo abrigo foi instalado de forma experimental, para que haja um período de teste e o equipamento seja aprovado antes da finalização do processo licitatório e assinatura de contrato da concessão do transporte coletivo urbano.

O equipamento tem as cores branca e azul, contando com três assentos, espaço para cadeirante e cobertura. No encosto das cadeiras há a imagem do brasão do município.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte