Ônibus Meu Ofício oferece cursos gratuitos para moradores do bairro Jardim Holanda, em Uberlândia (MG)

Inscrições podem ser feitas diretamente no veículo da ação itinerante, na Alameda Lobato

ARTHUR FERRARI

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Uberlândia (SP) anunciou que as inscrições para os cursos oferecidos pelo Ônibus Meu Ofício, ação itinerante oferecida pela prefeitura municipal, estão abertas para os moradores do bairro Jardim Holanda.

Os interessados podem se inscrever nos cursos de “Design de Sobrancelha”, “Depilação com Linha” e “Manicure e Pedicure” oferecidos pelo projeto, que são totalmente gratuitos.

As inscrições podem ser feitas diretamente no veículo até esta sexta-feira, 4 de agosto de 2023, das 13h às 17h, na Alameda Lobato, 10.

O curso de “Design de Sobrancelha” terá início já na próxima segunda-feira (7). A capacitação de “Depilação com Linha” começará no dia 16. Já o curso de “Manicure e Pedicure” terá início no dia 21 de agosto. Todos os cursos ocorrerão no mesmo local das inscrições, entre 13h e 17h.

Vale ressaltar que os interessados devem ter mais de 16 anos de idade, ensino fundamental completo e renda familiar de até três salários mínimos. Os documentos necessários para fazer a inscrição são: carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e renda familiar.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte