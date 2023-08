Manifestação desvia 10 linhas de ônibus no centro de São Paulo na noite desta quinta-feira (03)

Ato acontece próximo ao Largo São Francisco



WILLIAN MOREIRA



A SPTrans informou que 10 linhas de ônibus estão com seus itinerários alterados na noite desta quinta-feira, 03 de agosto de 2023, devido a um protesto na região do Largo São Francisco, região central de São Paulo.



Como a via está totalmente ocupada, os coletivos precisam seguir por outro caminho para completar a viagem.



Veja a seguir as linhas afetadas e seus respectivos desvios.



5318/10 Chác. Santana – Pça. da Sé

]Normal até o Pq. Anhangabaú (Vale do Anhangabaú), Pça. da Bandeira, Av. Prestes Maia (“Ferradura”), Av. Prestes Maia (Sentido Santana/Aeroporto), Av. Vinte e Três de Maio, R. Sto. Amaro, R. Maria Paula, Vdo. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Quintino Bocaiúva, R. Sen. Feijó (TS improvisado), prosseguindo normal, deixando 02 pontos de parada e o TS original desatendidos.



5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

Normal até o Pq. Anhangabaú (Vale do Anhangabaú), Pça. da Bandeira, Av. Prestes Maia (“Ferradura”), Av. Prestes Maia (Sentido Santana/Aeroporto), Av. Vinte e Três de Maio, R. Sto. Amaro, R. Maria Paula, Vdo. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Quintino Bocaiúva, R. Sen. Feijó, R. Cristóvão Colombo (TS improvisado), prosseguindo normal, deixando 02 pontos de parada e o TS original desatendidos.



5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

5391/10 Jd. Ângela – Lgo. São Francisco

Normal até o Pq. Anhangabaú (Vale do Anhangabaú), Pça. da Bandeira, Av. Prestes Maia (“Ferradura”), Av. Prestes Maia (Sentido Santana/Aeroporto), Av. Vinte e Três de Maio, R. Sto. Amaro, R. Maria Paula, Vdo. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Quintino Bocaiúva, R. Sen. Feijó, R. Cristóvão Colombo, prosseguindo normal, deixando 01 ponto de parada desatendido.



5632/10 Vl. São José – Lgo. São Francisco

Normal até o Pq. Anhangabaú (Vale do Anhangabaú), Pça. da Bandeira, Av. Prestes Maia (“Ferradura”), Av. Prestes Maia (Sentido Santana/Aeroporto), Av. Vinte e Três de Maio, R. Sto. Amaro, R. Maria Paula, Vdo. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Quintino Bocaiúva, R. Sen. Feijó, R. Cristóvão Colombo (TS improvisado), prosseguindo normal, deixando 01 ponto de parada e o TS original desatendidos.



5652/10 Jd. IV Centenário – Pça. da Sé

Normal até o Pq. Anhangabaú (Vale do Anhangabaú), Pça. da Bandeira, Av. Prestes Maia (“Ferradura”), Av. Prestes Maia (Sentido Santana/Aeroporto), Av. Vinte e Três de Maio, R. Sto. Amaro, R. Maria Paula, Vdo. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Quintino Bocaiúva, R. Sen. Feijó (TS improvisado), prosseguindo normal, deixando 02 pontos de parada e o TS original desatendidos.



2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Normal até o Pq. D. Pedro II, continua pela mesma via, Vdo. Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, R. Vasco da Gama, R. do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal pela mesma via a partir do cruzamento com a Av. São João, deixando 04 pontos de parada desatendidos.



408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

4112/10 Sta. Margarida Maria – Pça. da República

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Normal até a Pça. Clóvis Bevilaqua, continua pela mesma via, Av. Rangel Pestana, Vdo. Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, R. Vasco da Gama, R. do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal pela mesma via a partir do cruzamento com a Av. São João, deixando 03 pontos de parada desatendidos.



Willian Moreira para o Diário do Transporte