Linhas de ônibus da Cidade Universitária recebem sistema experimental de pré-embarque

Testes irão durar por 30 dias nos terminais das linhas circulares 8012-10 e 8022-10

VINICIUS DE OLIVEIRA

Desde a última segunda-feira, 31 de julho de 2023, um sistema experimental de pré-embarque está funcionando nos principais terminais das linhas circulares 8012-10 e 8022-10, que partem da Estação Butantã do Metrô (Linha 4-Amarela) rumo a Cidade Universitária, na Zona Oeste de São Paulo.

Os testes de pré-embarque têm previsão de duração de 30 dias.

Foram colocados gradis móveis na plataforma das linhas com catracas e validadores. Dessa forma, os passageiros embarcam pelas portas traseiras do ônibus, e por consequência, não precisam passar pela catraca dentro do coletivo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte