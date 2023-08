Falha elétrica afeta Linha 5-Lilás na estação Capão Redondo nesta quinta-feira (03)



Trens funcionam em uma única plataforma, aumentando o tempo de embarque e desembarque



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros da Linha 5-Lilás que acessam o metrô na estação Capão Redondo, enfrentam dificuldades na manhã desta quinta-feira, 03 de agosto de 2023.



O motivo é uma falha elétrica registrada por volta das 6h30, obrigando o uso de apenas uma plataforma para embarque e desembarque dos trens.



Filas são registradas perto da plataforma e os passageiros ficam aglomerados na tentativa de usar o transporte.



Em nota ao Diário do Transporte, a ViaMobilidade afirmou que técnicos atuam para solucionar o problema e regularizar o atendimento.



“A Linha 5-Lilás opera em normalidade nos dois sentidos. Em razão de falha elétrica identificada na Estação Capão Redondo, às 6h32, o embarque e desembarque ocorrem, no momento, na mesma plataforma. Técnicos da ViaMobilidade atuam no local para solucionar o problema.”



Willian Moreira para o Diário do Transporte