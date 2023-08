Evento Pedacinho do Céu, em Maricá (RJ), neste final de semana, terá oferta de coletivos ampliada na linha E12

Objetivo é facilitar acesso ao local; usuários também contam com oito horários extras

ARTHUR FERRARI

Quem vai ao evento Pedacinho do Céu em Maricá (RJ), entre esta sexta, 4 de agosto de 2023, e domingo (06), vai contar com a oferta de ônibus vermelhinhos ampliada na linha E12 (Centro X Barra).

De acordo com a prefeitura, o objetivo da medida da Empresa Pública de Transportes (EPT) é facilitar o acesso de moradores e turistas a atração que acontece na Orla de Araçatiba.

Os passageiros ainda contam com oito horários extras de ônibus na linha: 16h40; 17h10; 18h; 18h30; 19h20; 19h50; 20h40 e 21h40, além da programação normal.

O evento Pedacinho do Céu contará com apresentações de música, teatro e dança num palco flutuante montado em plena Lagoa de Araçatiba, na altura do Deck Pôr do Sol. Dessa vez, o evento “Vinhos & Sabores” integra a programação, informou a prefeitura.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte