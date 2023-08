Caio faz nesta quinta (03) balanço de vendas de 27 Apache Vip para a Viação Pavunense

Empresa compõe o Consórcio Internorte, responsável pelo transporte de passageiros da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro

ADAMO BAZANII

A fabricante de carrocerias de ônibus urbano Caio fez nesta quinta-feira, 03 de agosto de 2023, balanço de vendas de 27 unidades do modelo Apache Vip V para a Viação Pavunense.

No final de julho começaram a ser entregues as primeiras unidades.

A Pavunense compõe o Consórcio Internorte, responsável pelo transporte de passageiros da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Todos os veículos, que em breve estarão em operação, seguem o padrão visual do Consórcio, nas cores branca, azul e vermelha.

Em nota, a fabricante detalha o modelo.

Os ônibus Apache Vip são da mais recente geração do modelo com motorização dianteira. Para garantir a total acessibilidade, são equipados com elevador do lado direito da carroceria, além de poltronas reservadas e uma área exclusiva para cadeirantes ou pessoas com deficiência visual, acompanhadas por cão-guia.

O salão interno possui poltronas estofadas, revestidas com material que agrega resistência, durabilidade e facilidade de limpeza. O ar condicionado e janelas com vidros na cor fumê garantem o conforto térmico durante as viagens. Tomadas USB, posicionadas por toda a carroceria são facilmente acessadas pelos passageiros, para recarga de dispositivos móveis.

Os ônibus contam também com poltrona do motorista hidráulica com deslocamento lateral e cinto de segurança com regulagem de altura, para facilitar a dirigibilidade.

Outros componentes que integram essas unidades do Apache Vip, são: validador eletrônico, iluminação interna e itinerários eletrônicos em LED, preparação para GPS, microcâmeras e sistema Wi-fi.

Veja mais fotos:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes