Avenidas de Cuiabá (MT) recebem faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo municipal

Objetivo é melhorar fluidez do trânsito nos horários de pico, diz prefeitura

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Cuiabá (MT) anunciou que vai instalar faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo municipal nas principais avenidas da cidade, beneficiando cerca de 205 mil pessoas diariamente.

A medida, que visa melhorar a fluidez e rapidez nos deslocamentos, vai valer das 6h às 8h da manhã e das 17h às 19h nos dias úteis. Aos sábados, o funcionamento será das 6h às 8h, enquanto nos períodos da tarde, aos sábados e domingos, a circulação será livre para veículos de passeio.

De acordo com a engenharia de Trânsito e Transporte da Semob, as avenidas General Valle, Djalma Ferreira de Souza, Dante Martins de Oliveira e José Monteiro de Figueiredo serão contempladas com trechos exclusivos para o transporte público.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, enfatizou a importância dessas mudanças para a mobilidade urbana da cidade. Segundo ele, a medida visa melhorar a fluidez dos ônibus, que são amplamente utilizados pela população, contribuindo assim para a diminuição dos congestionamentos. Pinheiro ressaltou a relevância da priorização do transporte coletivo, especialmente em um momento em que a mobilidade urbana é uma questão central.

O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, destaca que os motoristas terão um período de adaptação antes que as multas entrem em vigor. No entanto, ele alerta que, após esse período, infrações cometidas por veículos que desrespeitarem as faixas exclusivas nos horários de pico serão consideradas gravíssimas, acarretando em multa de R$293,47 e 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). “A prioridade é o coletivo e a faixa traz mobilidade ao trânsito e os ônibus ganham alguns minutos nas viagens e levam o passageiro mais rápido para o trabalho ou de volta para a casa dele. Com ônibus climatizados e horários definidos, incentiva inclusive a população a migrar para o transporte público. Além disso, a velocidade média dos ônibus aumenta, passando de 13 km por hora para 24 km/hora”, explica.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte