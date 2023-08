VÍDEO DO EXATO MOMENTO: Suspeito de roubar carro morre ao bater em ônibus em Mauá (SP)

Comparsa ficou ferido e foi preso. Câmeras de segurança filmaram o momento da colisão

ADAMO BAZANI

Um suspeito de ter roubado um carro morreu e o comparsa de 25 anos ficou ferido e foi preso após baterem o carro em um ônibus no ABC Paulista.

O exato momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança.

O caso ocorreu por volta de 4h40 desta terça-feira, 1º de agosto de 2023, na Avenida Barão de Mauá, em Mauá na Grande São Paulo.

As imagens mostram o carro, um Ford Fiesta preto, vindo em alta velocidade, quando invade a contramão.

No sentido oposto, vinha um ônibus da Viação Piracicabana, que fazia fretamento para uma indústria.

As imagens mostram que o carro rodopia e atinge a frente do coletivo com a lateral.

As cenas ainda mostram que o motorista do ônibus tenta frear e desviar, mas não houve tempo.

O ônibus teve amassados na parte da frente e o carro ficou destruído.

Segundo a Polícia Militar, o carro tinha sido roubado cerca de um mês antes na cidade de Rio Grande da Serra, município vizinho.

No porta-malas, os policiais encontraram uma pistola com seis munições intactas.

