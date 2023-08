VÍDEO: Colisão entre carro e ônibus do BRT do Rio de Janeiro deixa feridos nesta quarta (02)

Batida foi no cruzamento da Rua Pinto Teles com a Rua Cândido Benício

ADAMO BAZANI

Colaborou Willian Moreira

Um ônibus articulado do sistema BRT (Bus Rapid Transit) do Rio de Janeiro e um carro bateram na tarde desta quarta-feira, 02 de agosto de 2023, no cruzamento da Rua Pinto Teles com a Rua Cândido Benício, na região do Campinho, zona norte.

A batida aconteceu perto da estação Pinto Teles e envolveu o coletivo que fazia o trajeto Penha x Alvorada.

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas.

Três mulheres foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Dois homens receberam os primeiros atendimentos e foram liberados no local.

A Mobi-Rio, empresa responsável pelo BRT, disse que o carro avançou o semáforo vermelho.

Uma perícia vai determinar as circunstâncias.

Ninguém do carro foi localizado para comentar.

Houve interdição parcial para o resgate, mas a via foi liberada.

Não houve paralisação ou desvios nos serviços do BRT.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes