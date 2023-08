Viação Garcia e Brasil Sul vão doar parte das vendas de passagens para o McDia Feliz

Haverá ainda ônibus temático em frente a unidade do McDonald’s apadrinhada pela empresa

LUANA COUTINHO

A Viação Garcia e a Brasil Sul vão doar parte do valor das vendas de passagens feitas pelo aplicativo, durante o mês de agosto, para a campanha de combate ao câncer infanto-juvenil McDia Feliz, organizada pela rede de fast food McDonald’s. Este é o sétimo ano de parceria. Os recursos arrecadados serão destinados ao Hospital do Câncer de Londrina e para a ONG (Organização Não Governamental) Viver.

O vice-presidente da empresa, Estefano Boiko Junior, explica que a iniciativa pretende incentivar o público a aderir à campanha. “É uma causa de grande relevância e temos orgulho em fazer parte”, afirma.

A Viação Garcia/Brasil Sul também facilita que os colaboradores comprem os lanches e participem ativamente da ação. Voluntários das instituições atendidas fazem a venda antecipada diretamente aos funcionários na empresa, com pagamento por pix, cartões ou desconto nos salários.

No dia 26 de agosto de 2023, quando acontece o McDia Feliz, um ônibus da Viação Garcia ficará a unidade do McDonald’s localizada na avenida Higienópolis, em Londrina (PR), com a comunicação da campanha. Esta unidade é apadrinhada pela empresa.

Para participar e ajudar na campanha do McDia Feliz, basta comprar um lanche BigMac no dia da promoção, diretamente no balcão dos restaurantes McDonald’s, ou de forma antecipada, adquirindo os tíquetes disponíveis no site da campanha. Os tíquetes também podem ser comprados antecipadamente de voluntários da ONG Viver ou no setor de captação de recursos do Hospital do Câncer de Londrina (HCL). Neste ano, serão comercializados ao valor de R$ 18,00.

