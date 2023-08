SuperVia e MetrôRio têm operações especiais para atender torcedores que vão a partidas de futebol nesta quarta (02) e quinta (03), no Rio de Janeiro

Medidas vão de trens extras a reforço de efetivo nas estações

ARTHUR FERRARI

Os torcedores que forem assistir a partida entre Botafogo e Guarani, do Paraguai, nesta quarta-feira, 2 de agosto de 2023, às 19h, válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Engenhão, vão contar com trens extras da SuperVia na volta para a casa.

De acordo com a concessionária, haverá uma viagem extra para Santa Cruz, uma para Japeri e uma no sentido Central do Brasil, com os trens partindo da Estação Olímpica de Engenho de Dentro.

Já na quinta-feira (03), após o jogo entre Flamengo e Olímpia, do Paraguai, a partir das 21h, no estádio do Maracanã, pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, a SuperVia disponibilizará uma viagem extra para Santa Cruz, uma para Japeri e uma para Saracuruna, com as composições partindo da Estação Maracanã.

O MetrôRio anunciou que vai operar normalmente, das 5h à meia-noite, também nesta quinta-feira, reforçando o efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio.

Confira as opções de transferência no sistema e a operação:

Para quem utilizar as linhas 1 e 4 (Barra, Zona Sul e Centro) na ida ao jogo, a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Botafogo e Central do Brasil/Centro.

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar normalmente, até as 23h30.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte